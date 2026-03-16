Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit auf Parkplatz endet mit Bedrohungen und Beleidigungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Streit auf einem Kundenparkplatz einer Drogeriekette in der Bärenfelser Straße endete am Samstag, 14.03.2026, gegen 12.30 Uhr, mit Bedrohungen und Beleidigungen.

Zunächst soll es auf dem Parkplatz zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern und einer unbekannten Frau gekommen sein. Ein Ehepaar habe daraufhin versucht schlichtend auf die Streitenden einzuwirken. Daraufhin seien die beiden Männer mit dem Ehepaar in Streit geraten. Im Zuge des Streites soll einer der Männer, ein 30-Jähriger, den 36-jährigen Ehemann bedroht haben diesen abzustechen. Ferner habe der 30-Jährige die 34-jährige Ehefrau beleidigt. Die Polizei konnte die beiden Männer in einem Lebensmittel-Discounter antreffen und kontrollieren.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Ebenso möge sich die unbekannte Frau bei der Polizei melden, welche mutmaßlich zuerst in den Streit mit den beiden Männern geriet.

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