Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Gabelstapler von Tieflader geflogen

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.03.2026, kurz nach 00.00 Uhr, flog aufgrund eines Reifenplatzers ein Gabelstapler von einem Tieflader, schlug auf die Fahrbahn der Autobahn auf und rutschte über eine längere Strecke über die Autobahn.

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit dem Tieflader und einem geladenen Gabelstapler die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg, als kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ein Reifen an dem Tieflader platzte. Durch den Reifenplatzer geriet das Fahrzeuggespann ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn in eine Böschung ab. Durch die Verlagerung des Schwerpunktes wurden vier zur Ladungssicherheit befestigte Ketten abgerissen, wodurch der Gabelstapler vom Tieflader flog und auf die Fahrbahn aufschlug. Nach einer längeren Rutschstrecke kam der Gabelstapler auf der Autobahn zum Liegen. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Bergung der Fahrzeuge war an der Unfallörtlichkeit nur ein Fahrstreifen befahrbar. Neben der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell