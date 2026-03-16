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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einkaufswagen weggebracht - Handtasche aus Pkw entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Während eine 63-jährige Frau ihren Einkaufswagen wegbrachte entwendete ein unbekannter Mann deren Handtasche aus ihrem unverschlossenen Pkw Audi Q 3. Die 63-Jährige befand sich am Freitag, 13.03.2026, gegen 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Hauptstraße 400 und entfernte sich kurz von ihrem Pkw, um den Einkaufwagen wegzubringen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie dies ein unbekannter Mann ausnutzte, die unverschlossene Beifahrertür des Audis öffnete und die hellgrüne Handtasche der 63-Jährigen entwendete. Danach verließ der Mann den Parkplatz auf einem Kleinkraftrad. Die Personalien der Zeugin sind hier nicht bekannt. Sie möge sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen. Die Zeugin soll ein Baby auf dem Arm getragen haben. Ebenso mögen sich weitere Zeugen beim Polizeirevier melden, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Zu dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er einen Kapuzenpullover trug und ein Cap aufhatte.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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