Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unfall aufgrund Ausweichmanöver

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 13.03.2026 gegen 16.45 Uhr auf der K6352. Diese befuhr zuvor von Kürnberg kommend ein Linienbus in Richtung Gersbach. In einer Linkskurve kam der Bus zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Opel eine starke Bremsung einleiten musste und nach rechts in den Grünstreifen auswich. Dies erkannte ein hinter dem Opel fahrender Kradfahrer zu spät und fuhr auf. Der Linienbus fuhr weiter. Am Opel und am Krad entstand jeweils leichter Sachschaden. Durch die Notbremsung des Opel-Fahrers wurde eine Mitfahrerin leicht verletzt, musste aber nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell