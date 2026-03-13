Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rennradfahrer fliegt auf Motorhaube von Pkw - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Bergstraße in Richtung Stetten und bog nach links in eine Tiefgaragen-Einfahrt ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 58-jährigen Rennradfahrer, der nicht mehr bremsen konnte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Rennradfahrer wurde dabei auf die Motorhaube des Pkws aufgeladen, prallte im weiteren Verlauf gegen die Windschutzscheibe und stürzte zum Schluss auf die Fahrbahn. Der Rennradfahrer sei nur leicht verletzt worden. Auf eigenen Wunsch wurde auf die Verständigung eines Rettungsdienstes verzichtet.Er trug einen Schutzhelm. Das Rennrad war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

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