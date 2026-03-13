PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin kommt in Rillenschiene und stürzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Pedelecs den Fuß- und Radweg in der Köchlinstraße in Richtung Heerweg und wollte auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Dabei kam sie mit einem Rad in eine Rillenschiene (in eine Fahrbahn versenkte Schiene), verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Sturz. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren