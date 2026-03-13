Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin kommt in Rillenschiene und stürzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Pedelecs den Fuß- und Radweg in der Köchlinstraße in Richtung Heerweg und wollte auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Dabei kam sie mit einem Rad in eine Rillenschiene (in eine Fahrbahn versenkte Schiene), verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Sturz. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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