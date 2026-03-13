Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Lahr - Täterfestnahme nach mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen - Weitere Wohnungseinbrüche ermittelt

Freiburg (ots)

Nach der erfolgreichen Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers am Donnerstag vor drei Wochen (19. Februar 2026) steht die Aufklärung weiterer Wohnungseinbrüche für die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg im Fokus.

Der 40-jährige rumänische Staatsangehörige befindet sich aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkten Europäischen Haftbefehls weiterhin in Untersuchungshaft. Neben den vier Wohnungseinbruchsdiebstählen in Freiburg und Ettenheim aus den Jahren 2023 bis 2025, die dem Haftbefehl zugrunde liegen, ergab sich der Verdacht, dass der Inhaftierte als Täter einer Vielzahl weiterer Einbrüche im südbadischen Raum in Betracht kommt. Örtlich waren hierbei hauptsächlich die Städte Freiburg, Offenburg, Lahr, Herbolzheim und Ettenheim betroffen. Dies konnten die Ermittler der zuständigen Fachinspektion der Kriminalpolizei Offenburg mit Hilfe des sichergestellten Diebesguts sowie einer umfangreichen Auswertung objektiver Spuren ermitteln und in Verbindung mit dem dringend Tatverdächtigen bringen. Der bei den Einbrüchen verursachte Diebstahlschaden dürfte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen im mittleren fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein, während sich der verursachte Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. Die Ermittlungen dauern noch an und werden derzeit durch Offenburger Kriminalbeamte mit Hochdruck geführt. Es wird weiterhin geprüft, ob der 40-Jährige zudem noch für weitere Taten verantwortlich ist.

Unter dem sichergestellten Diebesgut befinden sich etliche Schmuckstücke, die bislang keiner Straftat zugeordnet werden konnten. Die Ermittler erhoffen sich mit der Veröffentlichung von Fotos des sichergestellten Schmucks, neue Aufschlüsse zu bislang nicht bekannten Tathandlungen zu erhalten, beziehungsweise die Gegenstände mit bereits zur Anzeige gebrachten Straftaten in Zusammenhang zu bringen.

Die Beamten der Kriminalpolizei bitten daher die Eigentümer der abgelichteten Schmuckstücke oder Personen, die Hinweise zu deren Herkunft geben können, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

Pressemitteilung vom 20.02.2026, 11:14 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg / Lahr - Täterfestnahme nach mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen (FOTO)

Beamten der Kriminalpolizei Offenburg gelang am Donnerstagmorgen die Festnahme eines mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Mannes, dem eine Mehrzahl von Wohnungseinbrüchen im südbadischen Raum zugeschrieben wird. Monatelange, akribische Ermittlungen sowie ein hoher kriminalistischer Aufwand waren letztlich ausschlaggebend für diesen Ermittlungserfolg.

Dem durch die Staatsanwaltschaft Freiburg auf Grundlage umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg erwirkten Europäischen Haftbefehl liegen vier Wohnungseinbruchsdiebstähle in Freiburg und Ettenheim aus den Jahren 2023 bis 2025 zugrunde. In drei Fällen verschaffte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu Erdgeschosswohnungen und entwendete dort Bargeld, Schmuck sowie weitere Gegenstände. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch.

Bei zwei Taten hinterließ der Täter Spuren, die ihm eindeutig zugeordnet werden können. Videoaufnahmen sowie kriminaltechnische Untersuchungen der an einzelnen Tatorten gesicherten Spuren sowie auffällige Übereinstimmungen im Vorgehen des Täters (Modus Operandi) führten dazu, dass gegen den 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Tatverdacht begründet werden konnte.

Nach einem weiteren Einbruch am frühen Mittwochabend in Lahr wurde eine zivile Streifenbesatzung der Kriminalpolizei auf einen verdächtigen Kleinwagen aufmerksam. Das Fahrzeug konnte schließlich in einem Nachbarort festgestellt werden, sodass weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden konnten, die am Morgen des 19.02.2026 zur Festnahme des mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Täters führten.

Es konnte zudem eine Vielzahl weiterer Beweismittel sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Der 40-Jährige wurde noch am Mittag des 19.02.2026 dem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in mehreren Fällen wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an und umfassen insbesondere die Zuordnung des umfangreich sichergestellten Diebesguts sowie die Ermittlungen, ob dem Tatverdächtigen weitere Einbruchstaten im Stadtkreis Freiburg, im Landkreis Emmendingen sowie im Ortenaukreis, zugeordnet werden können.

