POL-FR: Laufenburg: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, kam es kurz vor 09.00 Uhr auf der Waldshuter Straße in Laufenburg zwischen der Einmündung Andelsbachstraße und der Abzweigung Grunholzer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es eine Kollision zwischen einem VW und einem Feuerwehrfahrzeug gegeben haben. Dabei wurden eine 80 Jahre alte Frau tödlich verletzt und ein 77- jähriger Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Die L151 war während der Unfallaufnahme bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen um 12:45 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

