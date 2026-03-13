POL-FR: Weil am Rhein: Rennrad und E-Lastenrad aus Fahrradkeller entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 11.03.2026, 17.40 Uhr bis Donnerstag, 12.03.2026, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Rennrad sowie ein E-Lastenrad aus einem verschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Boll-Straße. Der Diebstahlschaden soll etwa 9.000 Euro betragen.
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