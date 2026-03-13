POL-FR: Weil am Rhein: Rennrad und E-Lastenrad aus Fahrradkeller entwendet

Freiburg (ots) - Am Freitag, 13.03.2026, kam es kurz vor 09.00 Uhr auf der Waldshuter Straße in Laufenburg zwischen der Einmündung Andelsbachstraße und der Abzweigung Grunholzer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es eine Kollision zwischen einem VW und einem Feuerwehrfahrzeug gegeben haben. Dabei wurden eine 80 Jahre alte Frau tödlich verletzt und ein 77- jähriger Mann ...

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