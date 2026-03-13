Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pietätloses Video im Umlauf

Freiburg (ots)

Seit Mittwoch, 04.03.2026, häufen sich die Hinweise auf ein pietätloses Video, welches in den Sozialen Medien und in Klassenchats verbreitet wird. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gemäß § 201a StGB aufgenommen. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Angaben zum Hersteller des Videos machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Eine Bitte Ihrer Polizei:

Veröffentlichen Sie nicht ungefiltert Nachrichten, Bilder oder Videos. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt und fragen Sie sich, ob Sie Bildmaterial von sich selbst in einer Situation der völligen Hilflosigkeit, im Netz sehen wollten. Bedenken Sie außerdem, dass durch ein Bild oder eine kurze Videosequenz, Kinder und Jugendliche, Menschen, die Ähnliches erlebt haben, oder auch die Angehörigen der gezeigten Personen für ein Leben lang traumatisiert werden können. Nicht nur das Herstellen eines solchen Videos ist strafbar, sondern auch jedes Weiterleiten oder Veröffentlichen.

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