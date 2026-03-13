PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pietätloses Video im Umlauf

Freiburg (ots)

Seit Mittwoch, 04.03.2026, häufen sich die Hinweise auf ein pietätloses Video, welches in den Sozialen Medien und in Klassenchats verbreitet wird. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gemäß § 201a StGB aufgenommen. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Angaben zum Hersteller des Videos machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Eine Bitte Ihrer Polizei:

Veröffentlichen Sie nicht ungefiltert Nachrichten, Bilder oder Videos. Prüfen Sie den Wahrheitsgehalt und fragen Sie sich, ob Sie Bildmaterial von sich selbst in einer Situation der völligen Hilflosigkeit, im Netz sehen wollten. Bedenken Sie außerdem, dass durch ein Bild oder eine kurze Videosequenz, Kinder und Jugendliche, Menschen, die Ähnliches erlebt haben, oder auch die Angehörigen der gezeigten Personen für ein Leben lang traumatisiert werden können. Nicht nur das Herstellen eines solchen Videos ist strafbar, sondern auch jedes Weiterleiten oder Veröffentlichen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren