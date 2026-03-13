Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Schmuckgeschäft

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 04.10 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Schmuckgeschäft in der Basler Straße. Im Geschäft wurden mehrere Vitrinen zerstört und daraus vorwiegend Silber- und Modeschmuck entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Bereits Ende Februar 2026 versuchte eine unbekannte Täterschaft in das Schmuckgeschäft einzubrechen (wir berichteten).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell