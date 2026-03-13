POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Schmuckgeschäft
Freiburg (ots)
Am Freitag, 13.03.2026, gegen 04.10 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Schmuckgeschäft in der Basler Straße. Im Geschäft wurden mehrere Vitrinen zerstört und daraus vorwiegend Silber- und Modeschmuck entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.
Bereits Ende Februar 2026 versuchte eine unbekannte Täterschaft in das Schmuckgeschäft einzubrechen (wir berichteten).
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell