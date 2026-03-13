Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall in Stetten - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.03.026, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Basler Straße in Stetten zu einem Auffahrunfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren.

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße in Richtung Schweizer Grenze und fuhr auf dem Streckenabschnitt zwischen Schillerstraße und Weiler Straße wohl ungebremst auf einen am Fahrbahnrand haltenden Pkw auf. Durch den automatisierten ausgelösten Notruf in einem unfallbeteiligten Fahrzeug wurden ebenfalls der Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert. Weder die 23-jährige Pkw-Fahrerin noch der 43-jährige Pkw-Fahrer wurden verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

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