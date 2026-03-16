Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Mutwillige Sachbeschädigung an einer Geschwindigkeitsmessanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.2026, wurde eine stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung in der Rheinhausenstraße in Herbolzheim mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter besprühte das Gerät mit silberfarbener Sprayfarbe.

Durch die Beschädigung entstand an der Anlage ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der genaue Tatzeitraum lässt sich derzeit nicht näher eingrenzen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

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