POL-FR: Lörrach: Unbekannter steigt in ein Steuerberatungsbüro ein
Freiburg (ots)
Am Freitag, 13.03.2026, gegen 04.40 Uhr, konnte eine Zeugin einen unbekannten Mann wahrnehmen, welcher über ein Fenster in ein Steuerberatungsbüro in der Haagener Straße einstieg. Ein zweiter unbekannter Mann habe im Garten Schmiere gestanden. Der Unbekannte habe sich nur kurz in dem Gebäude aufgehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Gebäude entwendet.
Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: etwa zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, ein Unbekannter hatte einen dunklen Rucksack dabei.
Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können.
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