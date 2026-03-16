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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Enduro-Fahrer soll sich rücksichtslos verhalten haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem rücksichtlosen Verhalten eines Enduro-Fahrers soll es am Freitag, 13.03.2026 gegen 13.00 Uhr auf der B317 gekommen sein. Diese befuhr zuvor ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Auto von Lörrach kommend in Richtung Schönau. Auf Höhe Schopfheim-West soll er von einem Motorradfahrer trotz durchgezogener Linie überholt worden sein. Nach einer Ampelanlage soll dieser dann stark beschleunigend eine unsichere Fahrweise gezeigt haben, sodass das er wiederholt auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Der Motorradfahrer hatte einen blau-weiß-roten Kombi und einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzem Crosshelm an. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht weitere Verkehrsteilnehmer, welchen der Enduro-Fahrer aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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