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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Diebstahl durch unbekannten Täter in Supermarkt

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in der Bahnhofstraße 17 in Breisach, im dortigen Supermarkt, zu einem Diebstahl.

Laut Zeugenangaben verließ der Täter den Supermarkt, ohne für mehrere Flaschen Alkohol in seinem Rucksack zu bezahlen. Der Unbekannte wurde anschließend von Mitarbeitern des Supermarktes und weiteren Zeugen verfolgt. Laut den Zeugen habe der Täter daraufhin ein Messer gezogen, um eine weitere Verfolgung zu unterbinden. Er entfernte sich anschließend über die Bahnhofstraße, den dortigen Parkplatz und die Bahngleise.

Der Rucksack mit dem Diebesgut im höheren zweistelligen Bereich konnte anschließend durch eine Streife des Polizeireviers Breisach aufgefunden und sichergestellt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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