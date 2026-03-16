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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Pkw kommt von Bundesstraße ab und prallt gegen Baum - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.03.2026, kurz nach 15.00 Uhr, kam ein Pkw von der Bundesstraße 3 ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 3, als er zwischen Hertingen und der Kaltenherberge aus hier bislang noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Bundesstraße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 48-Jährige sowie seine 46-jährige Mitfahrerin wurden zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst ins Unispital nach Basel gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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