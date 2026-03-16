POL-FR: Rheinfelden: Unbekannte versuchen Kellertür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen

Freiburg (ots) - Ein Streit auf einem Kundenparkplatz einer Drogeriekette in der Bärenfelser Straße endete am Samstag, 14.03.2026, gegen 12.30 Uhr, mit Bedrohungen und Beleidigungen. Zunächst soll es auf dem Parkplatz zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern und einer unbekannten Frau gekommen sein. Ein Ehepaar habe daraufhin versucht schlichtend auf die ...

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