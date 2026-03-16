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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekannte versuchen Kellertür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 13.03.2026, 19.30 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 12.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam eine Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße 3 aufzubrechen, um sich Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Die Täterschaft gelang nicht in das Gebäude. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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