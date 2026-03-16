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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 27-Jähriger von Unbekannten angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei Unbekannte sollen am Samstag, 14.03.2026, um 03:25 Uhr, einen Mann in der Freiburger Altstadt angegriffen und verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liefen die zwei Tatverdächtigen aus der Schiffstraße in die Merianstraße, wo sie im Bereich der Hausnummer 7 auf den Geschädigten trafen. Die Tatverdächtigen sollen diesen zunächst beleidigt und bespuckt haben, bevor einer der Unbekannten dem Geschädigten unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben:

   - Tatverdächtiger 1:  blonde Haare, Stoppelbart, ca. 1,85 bis 1,90
     Meter groß, weißes oder blaues T-Shirt
   - Tatverdächtiger 2: schwarze lange Haare, zu einem Dutt 
     zusammengebunden

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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