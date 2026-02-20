HZA-SW: Jahresbilanz 2025 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit - Das Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert den Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung spürbar

Hauptzollamt Schweinfurt

Bamberg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Mehr als 9.000 Personen überprüft / Signifikanter Anstieg bei verhängten Geldstrafen und abgeschlossenen Mindestlohn-Verstößen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt blickt auf ein einsatz- und erfolgreiches Jahr 2025 zurück. An den Standorten Bamberg, Schweinfurt und Würzburg setzten die Zöllnerinnen und Zöllner auch im vergangenen Jahr wieder ein klares Zeichen für fairen Wettbewerb und soziale Gerechtigkeit in der Region. Zentraler Baustein dieser Erfolgsbilanz war und ist eine erhöhte Präsenz des Zolls in der Fläche:

So führten die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) im Jahr 2025 insgesamt 677 Arbeitgeberprüfungen durch, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 538 Prüfungen im Jahr 2024 entspricht. Im Zuge dieser Kontrollen wurden 9.154 Personen direkt vor Ort an ihren Arbeitsplätzen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Damit konnte die Anzahl der Personenüberprüfungen im Vergleich zum Vorjahr (7.665 Personen) um fast 20 Prozent gesteigert werden.

Auch die Ermittlungsarbeit zeigt eine klar positive Tendenz. Im abgelaufenen Jahr wurden 2.346 Strafverfahren eingeleitet und insgesamt 2.202 Verfahren erfolgreich abgeschlossen. Damit übertraf das Hauptzollamt Schweinfurt den Wert der erledigten Verfahren aus dem Jahr 2024 (1.922) spürbar. Besonders deutlich spiegelt sich die konsequente Verfolgung von Rechtsverstößen in den verhängten Sanktionen wider: Die Summe der durch Gerichte erwirkten Geldstrafen stieg auf insgesamt 1.223.750 Euro an. Dies stellt einen massiven Zuwachs gegenüber dem Vorjahreswert von rund 824.000 Euro dar. Parallel dazu verhängten die Gerichte Freiheitsstrafen in einem Gesamtumfang von 455 Monaten (37,9 Jahre).

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Jahr 2025 erneut auf der Überprüfung der Mindestarbeitsbedingungen, wie u.a. der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns. Hier gelang es der FKS, die Anzahl der abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Mindestlohnverstößen von 127 im Vorjahr auf nunmehr 201 Fälle zu steigern. Zudem wurden 123 neue Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Mindestentgeltvorschriften eingeleitet. Insgesamt deckten die Ermittler des Zolls im Rahmen ihrer Prüfungen eine Schadenssumme an vorenthaltenen oder veruntreuten Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von fast 8 Millionen Euro auf.

"Die Bilanz zeigt: Wir halten den Kontrolldruck hoch und gehen konsequent gegen illegale Beschäftigung vor. Mein ausdrücklicher Dank gilt den Zöllnerinnen und Zöllnern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die mit ihrer engagierten und professionellen Arbeit jeden Tag für faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen in unserer Region sorgen. Mit diesem Einsatz schützen wir die ehrlichen Betriebe vor Wettbewerbsverzerrung und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung unserer Sozialsysteme", resümiert Regierungsdirektorin Franziska Schubert, Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt.

