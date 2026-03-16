Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht auf Klinikum-Parkplatz, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 14.03.2026, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Klinikums im Rößlehofweg in Hinterzarten ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken ein anderes Auto, ohne sich im Anschluss um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen roten Kleinwagen. Hinweise auf den Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 1200,00 EUR geschätzt.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

/Schrei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell