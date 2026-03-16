Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unklarer Unfallhergang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026 gegen 17:30 Uhr kam es an der Eimündung der Alfred-Nobel-Straße in die Konstanzer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Ford. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden von insgesamt ungefähr 3.000 Euro. Da die Aussagen der beiden Fahrzeugführenden zum Unfallhergang stark voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Waldshut dringend unabhängige Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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