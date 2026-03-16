Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Aarberg: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 14.03.2026, um 23.00 Uhr wurden der Polizei zwei verdächtige Personen gemeldet, die in einem Mehrfamilienhaus in der Blois Str. in Waldshut versucht haben sollen, eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Wohnungstür hielt dem Einbruchsversuch stand. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Blois Straße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

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