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POL-FR: Trinationale Großkontrolle gegen Vermögensdelikte im Dreiländereck

POL-FR: Trinationale Großkontrolle gegen Vermögensdelikte im Dreiländereck
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Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Im Rahmen der trinationalen Zusammenarbeit führten die Einsatzkräfte 
der "TriNat Süd" heute Nacht eine großangelegte Aktion gegen 
Vermögensdelikte durch. In den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft wurden auf den Ausfahrtsachsen nach Frankreich und 
Deutschland Kontrollen durchgeführt.

In der Nacht von Dienstag, 17. auf Mittwoch, 18. März 2026 führten 
die Einsatzkräfte der Kantonspolizeien Basel-Stadt und Aargau, der 
Polizei Basel-Landschaft, des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit
(BAZG), des Polizeipräsidiums Freiburg, der Bundespolizei 
Deutschland, der Gendarmerie national und der Police national aus 
Frankreich im Rahmen des "TriNat Süd" eine großangelegte 
Schwerpunktaktion gegen Vermögensdelikte durch. In den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurden dazu an verschiedenen Orten 
Kontrollen durchgeführt. An den Grenzübergängen verstärkten das BAZG 
und die Gendarmerie national die Ein- und Ausreisekontrollen. Im 
Fokus standen dabei Personen- und Fahrzeugkontrollen im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitender Vermögenskriminalität. 

Im Rahmen der Aktion wurden 322 Personen und 238 Fahrzeuge einer 
eingehenden Kontrolle unterzogen. Bei keiner der eingehenden 
Kontrollen konnte der Verdacht eines Vermögensdelikts erhärtet 
werden. 

Im Rahmen der Aktion wurde eine Person wegen einer Widerhandlung 
gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgenommen. Darüber 
hinaus war sie ohne gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug und
ohne gültigen Führerausweis unterwegs.
Bei einer weiteren Kontrolle nach dem Grenzübertritt von Frankreich 
in die Schweiz kam es zu einer Festnahme wegen illegaler Einreise. 
Der Fahrer des kontrollierten Fahrzeugs wurde wegen Förderung der 
rechtswidrigen Einreise angezeigt.
Weiter wurden drei Übertretungen festgestellt, die mit einer 
Ordnungsbusse geahndet werden konnten. Erfreulicherweise konnte bei 
keinem der Fahrzeuglenker übermäßiger Konsum von Alkohol oder anderen
bewusstseinsverändernden Substanzen festgestellt werden. 

"TriNat Süd" ist ein trinationaler Verbund von Sicherheitsbehörden im
Dreiländereck. Er fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 
den Informationsaustausch und die Kriminalitätsbekämpfung zwischen 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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