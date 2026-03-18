POL-FR: Schönau: Baggerlöffel von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 02.03.2026 und Montag, 16.03.2026 einen Likufix Baggerlöffel der Marke Liebherr von einer Baustelle in der Oberfeldstraße. Dieser war neben dem dazugehörigen Bagger abgelegt und hat ein Gewicht von rund 70 Kilo. Der Wert des Baggerlöffels beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Oberfeldstraße gemacht haben.
md/tb
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