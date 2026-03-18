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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Radfahrer im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Montag, 16.03.2026 gegen 12.10 Uhr ein 54 Jahre alter Radfahrer im Kreisverkehr der Schwarzwaldstraße. In diesen fuhr der 54-Jährige ein und wurde von einem aus der Wiechser Straße hereinfahrenden Fiat übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Die 66 Jahre alte Fiat-Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 400 Euro, der Sachschaden am Fiat ist unbekannt.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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