POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Radfahrer im Kreisverkehr
Freiburg (ots)
Leicht verletzt wurde am Montag, 16.03.2026 gegen 12.10 Uhr ein 54 Jahre alter Radfahrer im Kreisverkehr der Schwarzwaldstraße. In diesen fuhr der 54-Jährige ein und wurde von einem aus der Wiechser Straße hereinfahrenden Fiat übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Die 66 Jahre alte Fiat-Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 400 Euro, der Sachschaden am Fiat ist unbekannt.
md/tb
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