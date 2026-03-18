Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Gaseplosion in LKW-Führerhaus - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 17.03.2026, gegen 18 Uhr kam es im Führerhaus eines in der Holderackerstraße in Endingen parkenden Sattelzuges zu einer Verpuffung einer Gaskartusche.

Offenbar hatte der Fahrer mit einem Campingkocher in seinem Führerhaus hantiert, um sich eine Mahlzeit zuzubereiten.

Aus bislang ungeklärten Umständen kam es zur Explosion der Kartusche, wodurch der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer schwer verletzt wurde.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen eingeliefert.

Durch die Wucht der Detonation wurde das Führerhaus der Sattelzugmaschine komplett zerstört. Fahrzeugteile schleuderten bis auf ein benachbartes Werksgelände und beschädigten dort die Jalousien.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen übernommen.

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