Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/ Gemarkung Heitersheim: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksames Kind aufgeklärt

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 10.03.2026, ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der Bundesstraße 3 im Bereich des »Johanniter-Kreisels« in Heitersheim ein Auffahrunfall. Der mutmaßliche Unfallverursache flüchtete zunächst.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielt sich ein elf Jahre alter Junge auf einer nahegelegenen Fußgängerbrücke auf und wurde Zeuge des Geschehens. Als der Junge bemerkte, dass der Unfallverursacher mit seinem Auto davonfahren wollte, erstellte der 11-Jährige eine Videoaufnahme des flüchtenden Fahrzeugs.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte das Fahrzeug des Verursachers kurz darauf festgestellt und der Fahrer ermittelt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab den Verdacht, dass der 27-Jährige Fahrer des Wagens zum Unfallzeitpunkt unter Einfluss von Kokain und Cannabis gestanden haben soll. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

ak

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