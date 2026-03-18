Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall zwischen Pedelec und Auto

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten Pedelec-Fahrer kam es am Dienstag, 17.03.2026 gegen 12.30 Uhr in der Kaiserstraße, Höhe Landratsamt. Die Kaiserstraße befuhr zuvor der 37 Jahre alte Pedelec-Fahrer in Fahrtrichtung Dogern und missachtet beim Tunnel, die vom Frühmessweg kommende 46 Jahre alte Yaris-Fahrerin, welche beabsichtigte in die Kaiserstraße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich der 37-Jährige leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Pedelec kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der 37-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Am Yaris entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, am Pedelec rund 200 Euro.

md/tb

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