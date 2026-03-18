Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Radfahrer gelangt nach Unfall schwerverletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Breisach: Am Dienstag, den 17.03.2026 kam es in Breisach um 17:00 Uhr im Bereich Neuer Weg/ Einmündung Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, übersah die 28-jährige Fahrerin des PKW den 56-jährigen Fahrradfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der Fahrradfahrer wurde schwerverletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Freiburg gebracht. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000,00EUR, an dem Fahrrad ein geschätzter Schaden von 500,00EUR. Die Fahrerin des PKW erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell