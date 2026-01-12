PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brennende Batterien: Mieter verhindert Küchenbrand

Mainz (ots)

Zu einem beginnenden Küchenbrand in der Altstadt wurde die Feuerwehr Mainz am Montag gegen 10:30 Uhr alarmiert. In der Küche waren gelagerte Batterien in einem Schrank in Brand geraten. Durch sein richtiges Handeln und gute Vorbereitung verhindert der Mieter größeren Schaden. Verletzt wurde niemand.

Der Mieter war kurz vor 10:30 Uhr in seine Wohnung zurückgekehrt und bemerkte, dass seine Küche leicht verraucht war. Auf der Suche nach der Ursache bemerkte er, dass gelagert alte und neue Batterien in einem Schrank in Flammen standen. Mithilfe einer vorhandenen Löschdecke konnte er das Brandgut aus dem Schrank holen und damit eine Brandausbreitung verhindern.

Da die Rauchentwicklung zunahm, schloss er die Zimmertür, rief den Feuerwehr-Notruf 112 und wies die alarmierten Kräfte der Feuerwehr vor dem Gebäude in die Lage ein. Das Feuer in der Küche war durch die Löschdecke weitestgehend gelöscht. Da Batterien genauso wie Akkus erneut reagieren und in Brand geraten können, wurde der Behälter mit den teils ausgebrannten Batterien ins Freie gebracht und in der Löschdecke mit dem vorhandenen Schnee gekühlt.

Die Feuerwehr belüftete die leicht verrauchte Wohnung und räumte weiteres Material, das bereits Feuer gefangen hatte, aus dem Schrank, löschte es in der Spüle ab und konnte nach 45 Minuten die Wohnung dem Mieter übergeben. Dieser wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, bleib jedoch unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf einige gelagerte Gegenstände und Teile des Schranks. Die Wohnung inklusive Küche sind weiterhin nutzbar. Die Feuerwehr Mainz war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Wieso die gelagerten Batterien in Brand geraten waren, ist unbekannt.

Durch das griffbereite Vorhalten einer Löschdecke und das besonnene, schnelle, Handeln des Mieters konnte ein Küchenbrand verhindert werden. Wichtig ist, sich nicht in Gefahr zu begeben und den Brandraum schnellstmöglich zu verlassen. Außerdem sollten Batterien nicht in Kontakt mit anderen Gegenständen kommen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Alte Batterien sollten zeitnah fachgerecht entsorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

