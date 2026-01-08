Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Großer Wasserschaden in Weisenau durch Baustellenhydranten

Mainz (ots)

Am Dienstagabend kam es im Bereich Heiligkreuzweg im Stadtteil Weisenau zu einem erheblichen Wasserschaden an einem Geschäftsgebäude.

Gegen 19:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein vollgelaufener Keller gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen trat über einen Baustellenhydranten auf dem Nachbargrundstück über längere Zeit unkontrolliert Wasser aus. Das Wasser lief über einen außenliegenden Kellerabgang in das Gebäude.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Keller zwei Meter hoch unter Wasser. Mehr als 120.000 Liter Wasser mussten abgepumpt werden. Aufgrund der Wassermengen wurden weitere Pumpen und Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nachgefordert.

Die Feuerwehr stoppte zunächst den Wasseraustritt aus dem Hydranten. Da sich auf den Flächen um das Gebäude große Mengen Wasser angesammelt hatten, strömten diese aber weiter in den Keller hinein. Erst der Einsatz mehrerer Tauchpumpen im Innen- und Außenbereich konnten ein Steigen des Wasserspiegels verhindern und diesen dann auch absenken.

Da sich im Keller Stromleitungen befanden, wurde vorsorglich der Strom in einem Teil der Straße abgeschaltet. Davon betroffen waren auch die Ampelanlage der Kreuzung Max-Hufschmidt-Straße Ecke Heiligkreuzweg sowie ein DSL-Schaltverteiler. Im Nahbereich kam es dadurch zu Einschränkungen, welche aber nach dem Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder beseitigt werden konnten. Außerdem war eine Fahrspur durch die Einsatzfahrzeuge blockiert.

Die Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich waren die Stadtwerke Mainz mit den Sparten Wasser und Strom eingesetzt. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden und konnte kurz nach 23 Uhr beendet werden.

Zur Höhe des entstandenen Schadens am Gebäude, an technischen Installationen sowie an gelagerten Gegenständen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

