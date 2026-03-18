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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kanton Basel-Landschaft
Landkreis Lörrach: Vermisstenfahndung der Polizei Basel-Landschaft nach 53-jährigen Mann // Hinweise ins Kleine Wiesental // Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei-Basel-Landschaft und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Vermisst wird seit Donnerstag, 12. März 2026, in Pratteln BL / 
Schweiz der 53-jährige Daniel N.

Er ist ca. 190 cm groß und hat eine athletische Statur. Der Vermisste
hat eine Glatze und einen 3-Tage-Bart. Er trägt schwarze Wanderhosen,
einen grünen Pullover und weiß-blaue Schuhe. Zudem dürfte er mit 
einem grauen Renault Espace mit BL-Kontrollschildern unterwegs sein.

Daniel N. wurde zuletzt am Donnerstag, 12. März 2026, gegen 11.00 
Uhr, an seinem Wohnort in Pratteln BL gesehen. Es bestehen Hinweise 
darauf, dass der Vermisste nach Deutschland in Richtung Neuenweg / 
Kleines Wiesental ausgereist sein könnte. Diesbezüglich erfolgten 
bereits am Dienstag, 17. März 2026, Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte
des Polizeipräsidiums Freiburg sowie eines Polizeihubschraubers und 
der Bergwacht.  

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und 
Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der 
Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal/Schweiz 
in Verbindung zu setzen (Telefon + 41 61 553 35 35).

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie im Internet unter 
www.polizei.bl.ch


Für Medienrückfragen:

Mischa Sigrist, Mediensprecher Polizei Basel-Landschaft 
+ 41 61 553 30 68,  pol.kommunikation@bl.ch
Diese Medienmitteilung finden Sie auch im Internet unter 
www.polizei.bl.ch

Medienrückfragen bitte an:

im Auftrag
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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