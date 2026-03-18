Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Lkw muss ausweichen und rutscht in Graben - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Nach Angaben eines 63-jährigen Fahrer eines Lkws musste er in der Läufelbergstraße einem entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen und fuhr in einen Graben. Der Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 17.03.2026, gegen 11.10 Uhr, die Läufelbergstraße in Richtung Fischingen, als ihm kurz vor dem Ortseingang ein äußerst schnell fahrender Pkw entgegengekommen sei. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus und fuhr in ein Graben. Dadurch wurde die Ölwanne des Lkws beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Was zur Folge hatte, dass die Feuerwehr, der Bauhof und Verantwortliche vom Landratsamt Lörrach alarmiert wurden. Erdreich musste abgetragen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Lkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der entstandene Flurschaden kann noch nicht beziffert werden.

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