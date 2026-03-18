Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vandalismus an der Lindenschule in Wyhlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft verteilte vermutlich über das vergangene Wochenende, 13. bis 16.03.2026, Farbe und Klarlack an einem Nebengebäude der Lindenschule in der Hutmattenstraße in Wyhlen. Zudem wurden Säcke mit Blumenerde zerschnitten/aufgerissen und deren Inhalt auf den Boden verteilt. Eine Straßenbesen wurde ebenfalls beschädigt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Verursachern geben können.

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