PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vandalismus an der Lindenschule in Wyhlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft verteilte vermutlich über das vergangene Wochenende, 13. bis 16.03.2026, Farbe und Klarlack an einem Nebengebäude der Lindenschule in der Hutmattenstraße in Wyhlen. Zudem wurden Säcke mit Blumenerde zerschnitten/aufgerissen und deren Inhalt auf den Boden verteilt. Eine Straßenbesen wurde ebenfalls beschädigt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Verursachern geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren