Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Täterfestnahme nach Straßenraub

Freiburg (ots)

Am späten Montagabend, 16.03.2026, gegen 23:10 Uhr wurde ein 20-Jähriger auf der Wiwili-Brücke am Freiburger Hauptbahnhof von einem zunächst Unbekannten mutmaßlich mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Der Geschädigte habe nach derzeitigen Erkenntnissen die Wiwili-Brücke passiert, als er von einem entgegenkommenden Unbekannten angesprochen worden sein soll. Der Mann habe von dem Geschädigten unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dem kam das Opfer nach und übergab einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag. Als sich zwei unbeteiligte Zeugen näherten, bat der Geschädigte um Hilfe, woraufhin der Unbekannte die Flucht in Richtung Schnewlinstraße ergriff. Der Geschädigte blieb unverletzt und die Zeugen verständigten die Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnte der mutmaßliche Tatverdächtige kurz darauf im Bereich der Schnewelinstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In unmittelbarer Nähe konnten die Einsatzkräfte zudem die in Frage kommende Beute sicherstellen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 16 Jahre alte dringend Tatverdächtige syrischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

ak

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