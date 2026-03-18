POL-FR: Freiburg: Passant findet mutmaßlich entwendete Pakete auf der Straße - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein Passant fand am Montag, 16.03.2026, gegen 6.55 Uhr bei einem Treppenaufgang in der Kartäuserstraße 47 in Freiburg mehrere aufgerissene Pakete eines Onlineversandhändlers ("Amazon"). Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Pakete entwendet und dann an der Fundörtlichkeit teilweise geöffnet.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.
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