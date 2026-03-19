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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Freiburg (ots)

Mit ihrem Ford befuhr am Mittwoch, 18.03.2026 gegen 16.20 Uhr eine 60 Jahre alte Frau die Schulstraße in absteigender Richtung und beabsichtigte in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Mountainbike-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurde der 62 Jahre alte Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt, eine ambulante Behandlung war nicht notwendig. Am Ford entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Mountainbike 500 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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