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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Überholmanöver löst starken Bremsvorgang aus - Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs soll es am Mittwoch, 18.03.2026 gegen 18.15 Uhr auf der B317 gekommen sein. Diese befuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem roten VW Golf von Steinen kommend in Richtung Schopfheim. Auf Höhe eines Möbelhauses wurde er von einem Pkw überholt, welcher unvermittelt und mit deutlich zu geringem Sicherheitsabstand wieder vor dem VW Golf eingeschert sein soll. Der 66-Jährige musste daraufhin abrupt abbremsen sowie nach rechts ausweichen um eine Kollision zu vermeiden, da auch Gegenverkehr kam. Der überholende Pkw entfernte sich anschließend über die Anschlussstelle Maulburg-West. Das Kennzeichen ist bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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