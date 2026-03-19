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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Diebstahl aus Selbstbedienungsschrank

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 16.03.2026, gegen 23:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 17.03.2026, 07:30 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft Blumen und Pflanzen aus einem Selbstbedienungsschrank in der Wutachstraße, ohne dafür zu bezahlen. Dabei entstand ein Schaden von über 200 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Industriegebiet wahrgenommen haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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