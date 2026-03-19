Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos/St. Blasien: Sportwagenfahrer gefährden andere Autofahrer - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2026, gegen 11.00 Uhr gingen über Notruf mehrere Meldungen über zwei Sportwagen ein, die sich zwischen Todtmoos und St. Blasien ein Rennen geliefert haben sollen. Dabei sollen auch andere Autofahrende gefährdet worden sein. Eine großangelegte Fahndung nach den Sportwagen, an der mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Revieren und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb erfolglos. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die durch die Fahrweise der Sportwagen gefährdet wurden oder Hinweise auf die Fahrzeuge, möglicherweise ein grüner Porsche und ein orangefarbener Porsche, geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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