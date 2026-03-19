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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw fährt auf geparkten Anhänger auf - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 21.20 Uhr, fuhr ein Pkw auf einen geparkten Anhänger auf. Der Anhänger wurde auf einen geparkten Pkw geschoben.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreuzstraße in nördliche Richtung, als er in Höhe der Goethestraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger auffuhr. Der Anhänger wurde auf einen davor geparkten Pkw geschoben. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden soll etwa 12.000 Euro betragen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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