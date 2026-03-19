POL-FR: Rickenbach: Auto fährt gegen umgestürzten Baum
Freiburg (ots)
Am Mittwochmorgen, 18.03.2026, befuhr gegen 05:15 Uhr eine 30-jährige Renault- Fahrerin die K6535 von Rickenbach- Rüttehof in Richtung Wehr. Kurz nach dem Ortsausgang lag ein witterungsbedingt umgestürzter Baum auf der Fahrbahn. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden von ungefähr 1000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Straßenmeisterei beseitigte den umgefallenen Baum, die K6535 war bis 6:30 Uhr gesperrt.
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