POL-FR: Rickenbach: Auto fährt gegen umgestürzten Baum

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.03.2026, gegen 11.00 Uhr gingen über Notruf mehrere Meldungen über zwei Sportwagen ein, die sich zwischen Todtmoos und St. Blasien ein Rennen geliefert haben sollen. Dabei sollen auch andere Autofahrende gefährdet worden sein. Eine großangelegte Fahndung nach den Sportwagen, an der mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Revieren ...

mehr