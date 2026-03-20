POL-FR: Fischingen: Einbruch in Rathaus und Kindergarten
Freiburg (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18./19.03.2026) hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in das Rathaus am Kirchplatz zu gelangen. Mehrere Schränke und Schreibtische wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.
In der gleichen Nacht gelangte eine unbekannte Täterschaft auch in den Kindergarten in der Straße "Im Brühl". Auch dort wurden mehrere Schränke durchsucht. Entwendet wurden zwei Mobiltelefone.
Ein Tatzusammenhang wird vermutet.
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