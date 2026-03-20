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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Einbruch in Rathaus und Kindergarten

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18./19.03.2026) hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in das Rathaus am Kirchplatz zu gelangen. Mehrere Schränke und Schreibtische wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.

In der gleichen Nacht gelangte eine unbekannte Täterschaft auch in den Kindergarten in der Straße "Im Brühl". Auch dort wurden mehrere Schränke durchsucht. Entwendet wurden zwei Mobiltelefone.

Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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