Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall durch Überholmanöver - 14.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Roggenbachstraße befuhr am Donnerstag, 19.03.2026 gegen 10.30 Uhr eine 73 Jahre alte Frau in ihrem VW in Richtung Fahrnau. Hinter ihr fuhr ein weiteres Fahrzeug, welches die 73-Jährige überholte. Beim Wiedereinscheren soll der VW von der Fahrbahn abgedrängt worden sein, sodass die 73-Jährige nach rechts ausweichen musste und dabei mit einem an der Fahrbahn geparkten Mercedes kollidierte. Das überholende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der VW und auch der Mercedes waren anschließend nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum überholenden Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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