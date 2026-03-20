POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Post-Sortierzentrum in Stetten
Freiburg (ots)
Am helllichten Tag versuchte am Donnerstag, 19.03.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, eine unbekannte Täterschaft eine Anlieferungstür eines Post-Sortierzentrums in der Küpferstraße aufzuhebeln. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Gebäude. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
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