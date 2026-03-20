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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Post-Sortierzentrum in Stetten

Freiburg (ots)

Am helllichten Tag versuchte am Donnerstag, 19.03.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, eine unbekannte Täterschaft eine Anlieferungstür eines Post-Sortierzentrums in der Küpferstraße aufzuhebeln. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Gebäude. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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