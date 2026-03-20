Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wohnungseinbrecher ermittelt und festgenommen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, um 16 Uhr soll sich ein 50 Jahre alter Mann gewaltsam in eine Wohnung in der Innenstadt von Bad Säckingen eingebrochen sein. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und nach Sichtung von Videomaterial konnte der Tatverdächtige erkannt und identifiziert werden. Am Mittwoch, 18.03.2026, konnte er durch Kräfte der Kriminalpolizei Waldshut, unterstützt durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Konstanz vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Donnerstag, 19.03.2026, der Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Säckingen vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei prüft, ob der Tatverdächtige für weitere Einbrüche in Wohnungen in Frage kommen könnte.

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