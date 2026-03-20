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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streit in Supermarkt eskaliert - Steine fliegen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2026, eskalierte gegen 15:30 ein Streit in einem Supermarkt in der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut. Einkaufende hatten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf einen Kunden mit Rucksack aufmerksam gemacht, da dieser einen Ladendiebstahl begangen haben soll. Der 35-Jährige weigerte sich, seinen Rucksack vorzuzeigen, weshalb er der Örtlichkeit verwiesen wurde und ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Der 35-Jährige soll daraufhin vor der Tür mehrere ungefähr golfballgroße Steine aufgehoben und in Richtung der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geworfen haben. Dabei wurde ein Security am Rücken und ein weiterer am Fuß getroffen. Aufgrund der getragenen Schutzkleidung wurden sie nicht verletzt. Der 35-Jährige soll anschließend erneut in den Supermarkt zurückgegangen sein, wo er durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erneut des Ladens verwiesen wurde. Statt zu gehen, soll er die Securities beleidigt, bedroht und angespuckt haben. Er wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei am Boden festgehalten. Da der 35-Jährige weiter aggressiv war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt und eine Ingewahrsamnahme angedroht. Er verließ die Örtlichkeit widerwillig. Ein Ladendiebstahl konnte nicht nachgewiesen werden, dafür wird er unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zur Anzeige gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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