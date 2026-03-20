Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Fußgänger angefahren und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2026, kam es gegen 17:15 Uhr in der Schaffhauser Straße zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Fußgängerin und einem 87-jährigen VW - Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fußgängerin zum Überqueren der Fahrbahn an einer Querungshilfe, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn getreten sein. Dort soll sie in den fahrenden VW gelaufen sein, wodurch sie leicht verletzt wurde und am VW ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro entstand. Die Fußgängerin wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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