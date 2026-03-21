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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kanton Basel-Landschaft Landkreis Lörrach: Vermisstenfahndung der Polizei Basel-Landschaft nach 53-jährigen Mann // Hinweise ins Kleine Wiesental // hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Der Vermisste wurde leblos im Schwarzwald aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Wir bitten die Medienschaffenden, das Lichtbild nicht weiter zu verbreiten.

ts

Ursprungsmeldung:

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei-Basel-Landschaft und des Polizeipräsidiums Freiburg

Vermisst wird seit Donnerstag, 12. März 2026, in Pratteln BL / Schweiz der 53-jährige Daniel N.

Er ist ca. 190 cm groß und hat eine athletische Statur. Der Vermisste hat eine Glatze und einen 3-Tage-Bart. Er trägt schwarze Wanderhosen, einen grünen Pullover und weiß-blaue Schuhe. Zudem dürfte er mit einem grauen Renault Espace mit BL-Kontrollschildern unterwegs sein.

Daniel N. wurde zuletzt am Donnerstag, 12. März 2026, gegen 11.00 Uhr, an seinem Wohnort in Pratteln BL gesehen. Es bestehen Hinweise darauf, dass der Vermisste nach Deutschland in Richtung Neuenweg / Kleines Wiesental ausgereist sein könnte. Diesbezüglich erfolgten bereits am Dienstag, 17. März 2026, Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg sowie eines Polizeihubschraubers und der Bergwacht.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal/Schweiz in Verbindung zu setzen (Telefon + 41 61 553 35 35).

Mischa Sigrist, Mediensprecher Polizei Basel-Landschaft + 41 61 553 30 68, pol.kommunikation@bl.ch Diese Medienmitteilung finden Sie auch im Internet unter www.polizei.bl.ch

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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